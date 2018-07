Amerikanac pogubljen u Ohaju zbog ubistva iz 1985. godine

Amerikanac Robert Van Huk (58) ubijen je danas smrtonosnom injekcijom u zatvoru u Ohaju, zbog ubistva Dejvida Selfa u Sinsinatiju 1985. godine.

Kako javlja AP, Van Huk je Selfa upoznao u baru, a obično je zvao homoseksualce u stan i tu ih pljačkao.

Van Huk je, u suzama, rekao bratu, sestri i zetu žrtve da mu je “veoma žao što ih je ostavio bez brata”.

Ohio executes killer who strangled and stabbed man he met in bar in 1985. https://t.co/riJNEWr43E

— The Associated Press (@AP) July 18, 2018