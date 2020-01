Australija zahvaćena pješčanom olujom i gradom, kriza požara još traje

Pješčana oluja i grad pogodili su sinoć i danas više oblasti istočne Australije i predstavljaju nove izazove za djelove zemlje već opustošene velikom krizom šumskih požara koja još nije završena.

Krupan grad pao je sinoć u Melburnu, glavnom gradu južne australijske države Viktorije, a neki djelovi zemlje pogođeni su obilnim kišama koje su poremetile i održavanje teniskih mečeva na Australijan Openu. Šumski požari događaju se svake godine u Australiji, ali su ove godine počeli izuzetno rano i bili su posebno veliki zbog produžene suše na australijskom kontinentu.

I know Australians are used to wild weather, but c’mon, 2020 has been ridiculous#duststorm #Australia pic.twitter.com/JuS4DeIzGn

— Dr. Lucky Tran 🐨 (@luckytran) January 20, 2020