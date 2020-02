Avion vraćen u Toronto, putnik pravio selfije i tvrdio da ima koronavirus

Avion je vraćen na aerodrom u Torontu, jer su putnici na letu kompanije WestJet- na liniji iz Toronta ka zalivu Montego Bej na Jamajci, rekli da su vidjeli čovjeka kako pravi selfije i putnicima oko sebe govori da je nedavno bio u Kini i da ima koronavirus.

“Jedan Kanađanin je na letu iz Toronta ka Jamajci lažno objavio da boluje od koronavirusa zbog čega se avion vratio na aerodrom, gdje je taj putnik i uhapšen”, saopštila je policija.

Passengers on a WestJet flight from Toronto to Montego Bay, Jamaica, say they saw a man taking selfies and telling passengers around him that he had recently been in China and had the coronavirus.

He was arrested and charged with mischief. https://t.co/p4CqFLhyMC

— CBC News (@CBCNews) February 4, 2020