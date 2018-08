Avion u kom je bio poznati reper uspio bezbjedno da sleti

Prilikom uzlijetanja sa Aerodroma “Titeboro” u američkoj saveznoj državi Nju Džerzi, avionu sa 16 putnika pukle su gume, a nakon više od četiri sata kruženja nebom, pilot je uspio da ga bezbjedno prizemlji u Njujorku. Navodno, među putnicima je bio i američki reper Poust Maloun.

Prvobitno, avion na letu za London letio je ukrug kako bi potrošio gorivo i lakše se pripremio za vanredno slijetanje na Aerodrom “Titeboro”. Kasnije je odlučeno da se preusmjeri ka većem aerodromu u Masačusetsu. Tamo su upućene hitne službe i pilot je ponovo pokušao da prizemlji avion.

UPDATE: A plane that blew two tires during takeoff at Teterboro Airport is now heading to @SWFairport to attempt an emergency landing. The plane, reportedly carrying rapper #PostMalone, had earlier been diverted to an airport in Massachusetts. https://t.co/uapHwT5VHU

— WCBS Newsradio 880 (@wcbs880) August 21, 2018