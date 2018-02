Na Floridi ubijeno 17 osoba u školi, uhapšen napadač

Sedamnaest osoba je ubijeno u pucnjavi koja se dogodila u srednjoj školi u gradu Parklend na Floridi. Osumnjičeni za napad, Nikolas Kruz (19) je uhapšen, saopštila je lokalna policija.

Najmanje 16 osoba je hospitalizovano. U bolnici su naveli da su tri osobe u kritičnom stanju, a da su još tri teško povrijeđene, ali stabilno.

Među žrtvama ima i učenika i odraslih.

Dvanaest osoba ubijeno je unutar zgrade, dvije napolju, jedna na ulici i dvije su podlegle povredama u bolnici, navedeno je na konferenciji za novinare koju je održao šerif Skot Izrael.

Osumnjičeni Kruz se u pritvoru. Iz škole u kojoj je izvršio napad bio je izbačen, iz disciplinskih razloga, navela je policija. Kako su dodali, pregledom njegovih profila na socijalnim mrežama uočili su “veoma, veoma uznemirujuće sadržaje”.

Kako je prenio šerif, pucao je iz automatske puške, a kod sebe je imao više šaržera, navodi AP.

