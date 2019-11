Blumberg razmišlja da uđe u trku za predsjednika Amerike

Milijarder Majkl Blumberg razmišlja da uđe u trku za predsjedničkog kandidate američke Demokratske partije, što bi moglo da poremeti nadmetanje među demokratama samo tri mjeseca prije prvih izbora za nominaciju.

Bivši gradonačelnik Njujorka zabrinut je jer smatra da sadašnja grupa kandidata nije dovoljno dobra da pobijedi Donalda Trampa na izborima 2020. godine, rekli su njegovi savjetnici, prenosi Beta.

