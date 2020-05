Bolsonaro izašao da je jede, prolaznici ga vrijeđali

Prolaznici u Braziliji uzvikivali su “ubica” i “đubre” brazilskom predsjedniku Žairu Bolsonaru koji okružen tjelohraniteljima izašao u subotu na piće i hot-dog.

CNN prenosi da je na video-snimku koji su njihovi novinari imali prilike da vide zabilježeno kako predsjednik jede i pije dok mu prolaznici uzvikuju “ubica” i “đubre”. On je bio okružen tjelohraniteljima, a u jednom trenutku okrenuo se ka masi i zaprijetio prstom.

Jair Bolsonaro não está mesmo preocupado com as mortes por coronavírus no país. Ele segue firme com sua agenda de desrespeito ao isolamento social. Enquanto comia, o presidente era alvo de panelaço dos prédios vizinhos e ouvia gritos de “lixo” e “assassino”. #BrasilSemBolsonaro pic.twitter.com/PQpAvq53gI

— Marcus Vinicius Magalhães ® 🇵🇹|🇧🇷 (@MVinicius_BJJ) May 25, 2020