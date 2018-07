Bračni par iz Brazila držao trogodišnje blizance u kavezu

Policija jugoistočnog brazilskog grada Aparecidina prinašla u jednoj kući trogodišnje blizance koje su roditelji zaključali u mali drveni kavez.

Kako prenosi Dejli mejl onlajn, policija je u kući neodgovornih roditelja, tridesetsedmogodišnje majke i četrdesetogodišnjeg oca došla po prijavi komšija koji su kazali da su djeca redovno zaključavana u drvenu kutiju, sa rešetkama, nalik na kavez.

Three-year-old twin boys are found locked in a tiny wooden CAGE in Brazil https://t.co/yLRL1h1zHO

— Daily Mail Online (@MailOnline) July 13, 2018