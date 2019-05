Bura na društvenim mrežama: Etiopija izbrisala Somaliju sa mape

Ministarstvo spoljnih poslova Etiopije uputilo je izvinjenje nakon što je na mapi Afrike na svojoj internet stranici Somaliju uključilo u svoje granice.

Somalija je na spornoj mapi potpuno izbrisana, ali je zato prikazana samoproglašena nezavisna teritorija Somalilend – koja nije međunarodno priznata, piše BBC.

“Iskreno žalimo zbog zabune i nesporazuma koje je ovaj slučaj mogao da prouzrokuje”, kaže se u saopštenju etiopskog ministarstva.

U saopštenju se navodi i da nije poznato kako se “neprihvatljiva mapa našla na internet stranici”, koja trenutno nije u funkciji, ali je rečeno i da tehnički tim ministarstva radi na tome da omogući njenu bolju zaštitu.

Ethiopia apologises for map that erases Somalia https://t.co/Cbi0ZZKCne

Za sada nije bilo zvaničnih reakcija somalijske vlade na taj incident, a bivši ministar spoljnih poslova Jusuf Gared pozdravio je uklanjanje sporne mape, ali se zapitao kako i zašto je ona nastala.

Karta je izazvala buru na društvenim mrežama, a Somalijci poručuju da ona otkriva širi plan Etiopije da aneksira njihovu zemlju, a neki od njih su uzvratili, objavljujući svoju verziju mape Afrike, na kojoj je teritorija Etiopije uključena u Somaliju.

Ethiopia will be part of somalia ,dreams of somalis pic.twitter.com/AcQAHMj2FY

— Mohamed Qadar (@Mohamed94312267) May 26, 2019