Haos ispred Bijele kuće, Tramp evakuisan u specijalni bunker

Demonstranti koji već petu noć zaredom protestuju zbog smrti Afroamerikanca Džordža Flojda širom SAD zapalili su vatre u blizini Bijele kuće, dok je policija uzvratila velikom količinom suzavca. Agenti Tajne službe sproveli su predsjednika SAD Donalda Trampa u bunker u vrijeme kada su Bijelu kuću opkolili demonstranti, javlja CNN. Uhapšena je ćerka gradonačelnika Njujorka.

Sat vremena pre početka policijskog sata u 23 sata, policija je morala da iz Lafajet parka rastjera oko 1.000 demonstranata suzavcem i biber sprejem.

Demonstranti su na ulicama Vašingtona nagomilali plastične barikade i saobraćajne znake i zapalili veliku vatru u koju su pojedini ubacili američku zastavu sa obližnje zgrade. Uzvikivali su: “Bez pravde, bez mira – ne želimo rasističku policiju”.

CNN javlja da su agenti Tajne službe sproveli Trampa u bunker u vrijeme kada su Bijelu kuću opkolili demonstranti.

Tramp je u petak uveče u bunkeru proveo skoro sat vremena, rekao je neimenovani izvor koji je želio da ostane anoniman.

Neimenovani član republikanske stranke blizak Bijeloj kući rekao je da je Tramp brzo sklonjen u podzemni bunker zbog demonstracija ispred Bijele kuće, a to je potvrdio drugi zvaničnik.

BREAKING: The guardhouse at the #WhiteHouse has been set on fire. The police rushed forward and gassed protestors #DCProtest #GeorgeFloyd 🖤 #BlackLivesMatter #WashingtonDCProtest #TheGeorgeFloydProtestThread pic.twitter.com/lVcquJMIdg

Nagla odluka Tajne službe ukazala je na uznemireno raspoloženje u Bijeloj u kojoj su mogli da se čuju uzvici mase u Lafajet parku odmah preko puta zgrade tokom cijelog vikenda dok su agenti Tajne službe i policija pokušavali da suzbiju mase.

I watched this unfold last night. Go to my IG page for the FULL VIDEO and more details (it’s too long for Twitter). Instagram: @Brittmtv pic.twitter.com/ajwWCCtwUJ

