Dan sjećanja na holokaust: Ceremoniju otvorio izraelski predsjednik

Ceremoniju povodom Dana sjećanja na holokaust u Memorijalnom centru “Jad Vašem” u Jerusalimu, simbolično je večeras otvorio predsjednik Izraela Ruven Rivlin.

Ceremonija se odvija bez gostiju zbog pandemije koronavirusa.

“U poslednje četiri nedelje čini se kao da se svijet zaustavio. Borba protiv pandemije koronavirusa sada određuje tokove našeg života”, rekao je Rivlin u snimljenom govoru, emitovanom večeras.

6 million jews and 5 million innocent people were murdered by the nazis and the world remained silent.

jews, gypsies, LGBT+, disabled people, all killed for being different. it’s everyone’s responsibility to remember and to never forget. #HolocaustMemorialDay pic.twitter.com/uUZDi4zy9e

— shoval (@rosesforpjk) April 20, 2020