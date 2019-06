Demonstranti u Hongkongu čistili ulice u pola tri ujutru

Osim što su ostatku svijeta pokazali kako se nepokolebljivo treba boriti za svoja prava, demonstranti u Hongkongu pokazali su i da znaju šta su njihove obaveze. Poslije novog masovnog protesta, na kojem je prema nekim navodima bilo više od milion ljudi, demonstranti su odlučili da ostanu i u pola tri ujutru očiste ono što su ostavili za sobom.

Na fotografijama podijeljenim na Tviteru vidi se grupa od nekoliko desetina demonstranata kako poslije masovnog nedjeljnog protesta na ulici skuplja đubre koje je ostalo.

#HongKong protesters kinda make rest of the world look bad with 2am rubbish clean up after a massive march last week

Ovo nije prvi put da su se demonstranti u Hongkongu latili metle, jer je i na snimku od 12. juna takođe zabilježen sličan prizor.

Prije neki dan građani Hongkonga pokazali su i veliku dozu solidarnosti, kada su se usred protesta ispred vladinog kompleksa razdvojili kako bi napravili mjesta za vozilo hitne pomoći. Sve je ljepše sa kulturom…

#616protest

When police refused to let ambulance pass through on June 12, this is what we 'thugs'(according to the police) do today.#HongKongProtest #antiELAB #antiextradition #ExtraditionLaw #hongkongpolice pic.twitter.com/UGMXd52MPj

— Please save Hong Kong (@save_hk_please) June 16, 2019