Desetine hiljada Portorikanaca traže ostavku guvernera

Hiljade Portorikanaca danima marširaju ulicama glavnog grada San Huana tražeći ostavku guvernera Rikarda Roselja nakon što su u javnost procurile poruke u kojima su on i njegovi saveznici vrijeđali žene, homoseksualce, političke protivnike ali i žrtve uragana Marija, ali, guverner želi ostati na funkciji do kraja ovog mandata, odnosno do januara 2021. godine.

Deseti dan protesta

Zbog nepristojnih onlajn razgovora između guvernera Portorika Rikarda Roselja (Ricardo Rossello) i njegovih saradnika, ali i zbog optužbe za korupciju protiv njegove vlade, u ponedjeljak su, deseti dan zaredom, nastavljeni protesti građana koji traže njegovu ostavku, navodi agencija Asošijejted pres (The Associated Press).

Očekivani marš u glavnom gradu San Huanu desio se dan nakon što je Roseljo objavio da neće odstupiti, ali je, u nastojanju da umiri tenzije, obećao da neće tražiti reizbor niti će nastaviti obnašati funkciju šefa svoje prodržavne političke stranke. To je, ocjenjuje AP, još više razljutilo njegove kritičare.

Organizatori protesta su na dio puta koji su planirali blokirati postavili znak “660,510 + 1”, što predstavlja broj ljudi koji su glasali za Roselja plus još jedan kako bi odbili njegov argument da neće podnijeti ostavku jer su ga ljudi izabrali.

Otkako su onlajn razgovori između guvernera i 11 njegovih saradnika procurili u javnost 13. jula, stotine hiljada Portorikanaca marširalo je do zvanične guvernerove rezidencije u najvećem protestnom pokretu na ostrvu u posljednjih 15 godina.

Ovo se dešava u vrijeme kada se Portoriko bori za oporavak od uragana Maria i pokušava da restrukturira dio od 70 milijardi dolara duga usred 13-godišnje recesije na teritoriji gdje živi više od 3 miliona američkih građana koji nemaju punu zastupljenost u Kongresu, niti mogu glasati za predsjednika.

Nekoliko sati nakon guvernerovog obraćanja u nedjelju, jedan drugi zvaničnik vlade podnio je ostavku – Džerardo Portela (Gerardo), glavni investicioni službenik, predsjednik Banke za ekonomski razvoj Portorika i izvršni direktor Uprave za stambene finansije rekao je da događaji proteklih nedjelja, uključujući stavove zvaničnika i savjetnika sadašnje administracije iznijete u komentarima, “ne odgovaraju njegovim vrijednostima i principima”.

Moć naroda

Objavljivanje seksističkih i homofobnih poruka između Roselja i njegovih saradnika izazvalo je uznemirujuću ljutnju, nakon čega su predstavnik Portorika u američkom Kongresu, kao i demokratski predsjednički kandidati i zakonodavci, pozvali guvernera da se povuče, a protestima građana pridružile su se i mnoge slavne ličnosti, piše Rojters (Reuters).

In stunning turn of events in history Puerto Ricans demonstrate how we get our highest ranking elected official impeached. The colony teaching an invaluable lesson to the colonizing nation. Stay tunned #rickyrenuncia#myheadlinefortheweek #PuertoRico @NaomiAKlein @Maria_Hinojosa pic.twitter.com/HQNgsUSRNx

— Christine Nieves (@MyThirstyBrain) July 17, 2019