Devetnaestogodišnjak vozio očev Mercedes 308 km/h

Jedan 19-godišnjak optužen je za opasnu vožnju u Kanadi gdje je automobil vozio nevjerovatnom brzinom od 308 kilometara na sat.

Mladi vozač je uhvaćen na auto-putu u pokrajini Ontario, saopštila je policija.

“Ovo je najgore prekoračenje brzine za koje sam čuo”, rekao je iznenađeni policijski narednik Keri Šmit u videu objavljenom na Tviteru.

150 drivers charged and 150 vehicles impounded for 7 days since May 1 in the #GTA by OPP. Including this car that was stopped last night for going 308km/h on the QEW. #7DayLicenceSuspension #7DayVehicleImpound pic.twitter.com/lbjb4jxTrX

— OPP Highway Safety Division (@OPP_HSD) May 10, 2020