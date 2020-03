Diplomatski skandal zbog Trampovog tvita o koronavirusu

Službeni Peking danas je izrazio “duboku ogorčenost” zbog poruke američkog predsjednika Donalda Trampa objavljene na Twitteru u kojoj pandemiju COVID-19 naziva “kineskim virusom”, čime stigmatizira tu zemlju.

The United States will be powerfully supporting those industries, like Airlines and others, that are particularly affected by the Chinese Virus. We will be stronger than ever before!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 16, 2020