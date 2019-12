Djevojčica sa maskom postala simbol katastrofe u Australiji

Fotografija djevojčice u čamcu sa maskom na licu postala je simbol katastrofe kroz koju Australija prolazi.

Hiljade ljudi ostalo je zarobljeno na plaži na jugoistoku Australije nakon što su napustili domove zbog požara koji se šire usljed jakog vjetra.

Kako javljaju mediji, najmanje dvije osobe su poginule.

Oko 4.000 stanovnika i turista bilo je primorano zbog požara da napusti domove i smještaj u Malakuti, u državi Viktorija, gdje je nebo potpuno crno od gustog dima, javlja CNN.

U ranim jutarnjim satima oglasile su se sirene za uzbunu koje upozoravaju na neposrednu opasnost od požara, a stanovnici su se uputili na plažu, prateći plan evakuacije koji su ranije iznijele gradske vlasti.

Na plaži sa građanima nalaze se tri tima za vanredne situacije.

AP navodi da je na terenu apokaliptična situacija, kao i da su najmanje dvije osobe poginule. Na fotografijama iz tog grada vidi se jarko crvena boja plamena koja je obasjala oblak gustog dima.

Australia is burning.

The city of Mallacoota is completely surrounded by flame and 4,000 people have been forced to flee and seek shelter on the beach.

We need to act on climate change. This cannot be our new normal.

pic.twitter.com/9lr5LfQk9G

— Joshua Potash (@JoshuaPotash) December 31, 2019