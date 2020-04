Doktor na presu naljutio Trampa

Američki predsjednik Donald Tramp pobjesnio je na konferenciji za medije zbog članka u kojem je The Washington Post prenio riječi čelnika Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC-a) Roberta Redfilda koji je upozorio na drugi talas zaraze koronavirusom.

Trump je doveo Redfilda na konferenciju kako bi ovaj odbacio sve napisano u članku, ali je Redfield potvrdio da su njegove riječi prenesene tačno.

Čitava farsa se održala na redovnoj konferenciji za medije u Bijeloj kući, podstaknuta člankom Washington Posta naslova: ‘Čelnik CDC-a upozorava da bi drugi talas koronavirusa mogao biti još smrtonosniji’.

Iako je Redfilda doveo kako bi opovrgnuo napisano, on je, na Trampovo zaprepašćenje, povrdio sve napisano u članku, jedino je rekao da je naslov možda malo pretjeran.

“Mislim da je važno usredsrediti se na ono što nisam rekao. Nisam rekao da će biti gore, već sam rekao da će biti teže i potencijalno komplikovanije jer ćemo istovremeno imati i gripu i koronavirus koji će kružiti u isto vrijeme”, rekao je Redfild.

Tramp je tada skočio i kazao da su novinari pogrešno citirali Redfilda.

“Pogrešno su ga citirali. Rekao je da (gripa i koronavirus) mogu doći zajedno, nije bilo riječi o tome i čitava poenta je bila u tome da bi se ljudi trebali vakcinisati protiv gripe tako da sljedeće jeseni ne bi imali veliku sezonu gripe i vjerojatno je nećemo imati”, kazao je predsjednik SAD-a.

Redfild je tada krenuo pojašnjavati što je zaista rekao u članku.

“Sledeće jeseni i zime, imaćemo dva virusa koji će cirkulisati i moraćemo naučiti razlikovati gripu od koronavirusa – no poenta mog komentara bila je komplikovanija. Ne znači da je nemoguće, ne znači da će sveukupno biti biti teže, samo će biti teže jer ćemo morati razlikovati te dvije bolesti”, rekao je on.

Redfildovo upozorenje u Washington Postu bilo je posve jasno i istovjetno onome što je rekao na konferenciji.

“Postoji mogućnost da će napad virusa na našu zemlju sledeće zime biti još teži od ovoga kog upravo prolazimo. Imaćemo epidemiju gripe i pandemiju koronavirusa u isto vrijeme”, rečeno je u članku.

Novinar ABC-a, Džonatan Karl, zatim je pitao Redfilda jesu li ga novinari tačno citirali, na što je ovaj odgovorio:

“Da, citirali su me tačno, iako je naslov bio malo neprimjeren”.

Karl je tada pročitao naslov: ‘Čelnik CDC-a upozorio da bi drugi talas koronavirusa mogao biti još pogubniji.’

U tom trenutku se uključio Tramp i rekao: ‘To nije ono što je rekao!’

Tada je drugi reporter pitao Redfilda zašto je retvitao članak Washington Posta, na što mu je Tramp odbrusio: ‘Niste prozvani!’

Nakon toga je Tramp ponovno stao za govornicu i objavio da se “virus vjerojatno neće vratiti na jesen”.

“Možda se više uopšte ne vrati. On (Redfild) je govorio o najgorem mogućem scenariju u kojem bismo imali i gripu i koronu”.

Dodao je da čak i ako se virus vrati, neće biti gore jer sada već postoje razrađene mjere i o virusu se puno više zna.

No tada se u razgovor uključio i doktor Entoni Fauci kazavši da je je prilično uvjeren da će se virus ipak vratiti na jesen.

“Ono što je doktor Redfild rekao je, kao prvo, da će se koronavirus vratiti na jesen. Ja sam u to uvjeren”, rekao je Fauci.

“Što će se tada dogoditi, zavisi o našoj sposobnosti da obuzdamo virus. No na jesen ćemo biti puno bolje pripremljeni za razliku od ove zime”.

Dodao je i da će situacija biti dodatno zakomplikovana zbog sezone gripe.

“Vjerujem da je doktor Redfild upravo to rekao. Biće komplikovano. No, hoće li to biti veliki ili mali problem, zavisi o našem odgovoru. I to je ono što ljudi ponekad pogrešno shvate. Niko ne može tačno predvidjeti što će se dogoditi, no možete predvidjeti kako ćete odgovoriti na krizu”, kazao je Fauci.