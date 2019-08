Više osoba povrijeđeno je u pucnjavi u tržnom centru Volmart u El Pasu u Teksasu.

Policija je objavila da je dobila dojave o oružanom napadaču koji je ispalio rafal usljed kog je povrijeđeno nekoliko ljudi, prenose američki mediji.

Fire medical with at Walmart active shooter event at Cielo Vista Mall. Police still inside. pic.twitter.com/P6zsjwVN0n

— mark lambie (@LambieMark) August 3, 2019