Dramatično prizemljivanje i 22 minuta horora na letu Southwest Airlines-a

Jedna žena je poginula, a sedam putnika povrijeđeno 17. aprila, kada je eksplodirao motor aviona na letu Southwest Airlines-a iz Njujorka do Dalasa. U Boingu 737-700 bilo je 144 putnika i pet članova posade. Avion je prinudno sletio u Filadelfiji nakon što su prozor, krila i trup aviona oštećeni. Svjedoci za CNN pričaju da je to bilo 22 minuta horora.

U samo nekoliko sekundi motor sa lijeve strane aviona je pukao, udario prozor i razbio ga, zamalo isisavši putnicu Dženifer Riordan van letjelice, zbog pada pritiska.

Ostali putnici vukli su je unutra, pokušavali da je zadrže. Pale su maske za kiseonik, dio putnika nije ih ni stavio, a dio ih je, u panici, pogrešno namjestio. Pilot je pokušavao da smiri avion. Tokom narednih 22 minuta, 149 ljudi pitalo se da li je to njihov kraj. Stjuardese su plakale.

1) Southwest Flight 1380 is a tale of TWO REMARKABLE WOMEN. The woman who died, Jennifer Riordan, had lived a life of selfless service to others…https://t.co/AV6UvCBDU8 pic.twitter.com/uksIqE1Dd3

— Peter MacNicol (@PeterMacNicol1) April 18, 2018