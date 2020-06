Eksplozija u džamiji u Kabulu, poginule dvije osobe

Dvije osobe su poginule, a dvije ranjene u eksploziji bombe koja se dogodila danas u džamiji na ulazu u strogo obezbijeđenu “Zelenu zonu” u Kabulu, saopštio je jedan avganistanski zvaničnik.

Bomba je eksplodirala tokom molitve u džamiji Vazir Akbar Kan, u čijoj blizini se nalaze ambasade i druge strane institucije.

MOI confirms- M. Ayaz Niazi, imam of Wazir Akbar Khan mosque, lost his life in this evening's explosion at the mosque near a high-security diplomatic district in Kabul-

No group immediately claimed responsibility-

Pres. Ghani in a statement condemned the attack-#Afghanistan pic.twitter.com/UgQKQBFOvB

