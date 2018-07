Ekstremna opasnost u Japanu zbog nevremena, više od 80 poginulih

Broj poginulih nakon snažne kiše, koja je izazvala poplave i pokrenula klizišta u zapadnom Japanu, danas je porastao na 81, a desetine ljudi vode se kao nestali, javlja Rojters.

Nalozi za evakuaciju odnose se na skoro dva miliona ljudi, a upozorenja o klizištima su izdata u mnogim japanskim prefekturama.

“Ovo je situacija ekstremne opasnosti”, rekao je zvaničnik japanske meteorološke agencije na konferenciji za novinare.

Angažovano je oko 54.000 spasilaca iz vojne, policijske i vatrogasne službe.

More than 1000 homes flooded n #Kurume, #Fukuoka. About 30% of #Kurashiki #Okayama is under water, Rain is still falling in many areas more than 50 dead and as many missing. The weather appears to be lifting, but Landslides can occur anywhere at the moments. #japan #Japanflood pic.twitter.com/ipPFwlBmYW

— Obaid khan Rahemi (@engr_raheemi) July 8, 2018