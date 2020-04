Gejts: Trampova odluka opasna kao što zvuči

Odluka predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa da prekine finansiranje Svjetske zdravstvene organizacije SZO opasna je koliko i zvuči, upozorio je danas američki milijarder Bil Gejts.

<<<Tramp prekida da finansira Svjetsku zdravstvenu organizaciju<<<

“Njihov (SZO) rad usporava širenje Covid-19 i ako taj rad bude zaustavljen, nijedna druga organizacija neće moći da ih zamijeni. Svijetu je SZO sada potrebna više nego ikad”, naveo je u tvitu filantrop i suosnivač Microsofta.

US President Donald Trump's decision to withhold funding to the World Health Organization pending a review of its handling of the coronavirus pandemic is "as dangerous as it sounds," Bill Gates has said https://t.co/PRacTZGoLV

— CNN International (@cnni) April 15, 2020