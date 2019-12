Haos kod ambasade SAD u Bagdadu, demonstranti upali u kompleks

Desetine pristalica iračke šiitske paravojne grupe provalili su danas kapiju i upali u kompleks američke ambasade u Bagdadu, na šta su američke snage uzvratile suzavcem i šok bombama, prenose očevici.

Demonstranti su uspjeli da pređu prvu ogradu ogromnog kompleksa, koji je pod jakim obezbjeđenjem u Zelenoj zoni Bagdada, prenosi Frans pres.

Izvještač agencije AP javlja s lica mjesta da se diže plamen iz kompleksa amabasade i da su najmanje tri američka vojnika na krovu zgrade. Ne zna se, za sada, šta je izazvalo požar u prijemnoj zoni blizu parkinga. Čovjek preko razglasa pozivao je demonstrante da ne ulaze u kompleks.

President Donald Trump has weighed in on protesters' attempts to storm the US Embassy in Baghdad, tweeting that "Iran is orchestrating" the attack. https://t.co/3vqcXAznYA pic.twitter.com/QdWYIg7Cix

Kapija koja je provaljena je bočni ulaz u glavnu zgradu tako da su demonstranti i dalje oko 200 metara udaljeni od nje. Za sada se ne zna da li je osoblje ambasade ostalo u zgradi, mada neke agencije javljaju da je evakuisano.

Prethodno su stotine demonstranata krenuli ka američkoj ambasadi u Bagdadu poslije sahrane 25 pripadnika proiranske šiitske oružane grupe, ubijenih u američkom vazdušnom udaru u nedjelju. Kad su stigli do ambasade lomili su bezbjednosne kamere na zidu oko zgrade, rukama i nogama napadali na glavnu kapiju i zapalili tri prazne prikolice koju koriste čuvari.

🔴 #BREAKING: Protesters break and set security gates of the US embassy on fire in #Baghdad

Security forces are being deployed to the scene to disperse the protesters according to SkyNews pic.twitter.com/2LWtEpLrQ9

— EHA News (@eha_news) December 31, 2019