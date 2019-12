Haos u Indiji: Sukobi na ulicama, vatra, suzavac

Hiljade studenata preplavilo je ulice indijske prijestonice Nju Delhija. Marš je predvodila vlada južne indijske države Asam.

Demonstranti na sjeveroistoku zemlje održali su tihi protest protiv novog zakona kojim se daje državljanstvo građanima koji nijesu muslimani, a koji su u Indiju ušli ilegalno da bi pobjegli od vjerskog progona u susjednim zemljama.

Protesti u Nju Delhiju uslijedili su nakon žestokih sukoba policije i demonstranata na univerzitetu Džamia Milia Islamia tokom noći, prenio je AP.

Ljudi za koje su organizatori rekli da nijesu studenti zapalili su tri autobusa, a policija je napala univerzitetsku biblioteku i ispalila suzavac na studente koji su se krili ispod stolova.

Extremely violent protests have started in all over the country, including the Indian capital New Delhi. India has deployed troops in several districts. Civil war has begun completely in India.All this is a process of redemption.#CABProtestspic.twitter.com/7xpNW6qnMQ

— 𝐇𝐮𝐦𝐚𝐧 𝐑𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐒𝐨𝐮𝐭𝐡 𝐀𝐬𝐢𝐚 (@HRSouthAsia) December 16, 2019