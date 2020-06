Hiljade okupljenih na demonstracijama u Londonu zbog smrti Džordža Flojda

Hiljade ljudi okupile su se ponovo danas u centralnom dijelu London da bi protestovali nakon smrti Džordža Flojda u Mineapolisu, u američkoj državi Minesota.

Kako izvještavaju reporteri Rojtersa, demonstranti, od kojih su mnogi nosili maske, uzvikivali su “Nema pravde, nema mira” i “Životi Afroamerikanca su važni”.

Thousands gathered at Hyde Park in London for #BlackLivesMattter protest. The world is watching. #blmldn #silenceismurder pic.twitter.com/Sce7qvaZ7T

Pojedini su mahali transparentima na kojima su bili ispisani slogani poput:

“Velika Britanija nije nedužna – biti manje rasista je i dalje rasista” i “Rasizam je globalno pitanje”.

Neki su skandirali protiv predsjednika SAD Donalda Trampa i britanskog premijera Borisa Džonsona.

Thousands of people gather in Hyde Park in central London for a Black Lives Matter rally in solidarity with US protests against the death of unarmed African-American George Floydhttps://t.co/MIyUBSMbVs pic.twitter.com/itAuCqNYhl

