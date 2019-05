I dalje napeto u Venecueli: Oglasili se Maduro i Gvaido

Nakon sukoba na ulicama Karakasa, u kojima je povrijeđena 71 osoba, javnosti su se obratili i predsjednik Venecuele Nikolas Maduro i lider opozicije Huan Gvaido.

<<<Kriza u Venecueli: Gvaido poziva na pobunu, Maduro računa na vjernost vojske<<<

Gvaido se s nepoznate lokacije obratio se svojim simpatizerima.

“Danas Maduro nema podršku vojske”, tvrdi Gvaido u dvoipominutnom video snimku nastalom na nepoznatoj lokaciji.

“Prvog maja nastavljamo borbu na ulicama cijele zemlje”, rekao je Gvaido.

Dodao je da ovo što se događa nije vojni udar, nego “miroljubljiva pobuna” protiv tirana koji se boji da pokaže svoje lice narodu Venecuele.

Dodao je i kako stanovnici Venecuele sada imaju šansu da izbore svoju budućnost.

“Cijela Venecuela mora biti na ulicama”, zaključio je.

Nakon što se na internetu pojavilo oraćanje Gvaida, javio se i Maduro.

On je, prenosi Gardijan, kazao kako je puč poražen.

Maduro se tokom obraćanja okružio političarima i vojnim licima. Rekao je da je Gvaidoov pokušaj puča poražen i zatražio aplauz za, kako je kazao, hrabru vojsku.

Rekao je i da se Venecuela nikad neće predati “imperijalističkim silama”.

Maduro je u podužem govoru kao jednog od glavnih pokretača puča imenovao Leopolda Lopeza kog je nazvao fašistom. Rekao je da je urota otkrivena u 4:15 hi ujutro. Dodao je kako su pojedini osumnjičeni već ispitani.

“Ovo ne može proći nekažnjeno. Svi oni koji su umiješani moraju se predati”, rekao je Maduro.

Maduro speaking now, surrounded by political and military top brass. He claims Guaidó's coup-attempt has been defeated and calls for applause for the brave and obedient Bolivarian armed forces pic.twitter.com/IZmKWVVF5L

— Tom Phillips (@tomphillipsin) May 1, 2019