I dalje odjekuju pucnji: Vojnik ubio najmanje 20 osoba i ranio 31

Tajlandski vojnik danas je na zapadu te zemlje ubio najmanje 20 osoba i ranio 31. Napadač se krije u tržnom centru, u kom još odjekuje pucnjava, javljaju svjetske novinske agencije.

Policajci i vojnici upali su u šoping centar Terminal 21 i pomogli stotinama ljudi da se evakuišu. Ne zna se još koliko ljudi je ostalo u objektu.

Rojters navodi da je napadač pucao na više lokacija, uključujući kuću, kasarnu i pomenuti tržni centar.

List Bangkok Post javlja da je masakr počinio vojnik Jakrapant Toma koji je nakon krvavog pohoda iz kasarne pobjegao ukradenim vojnim vozilom, a da je potom kao taoce zarobio više civila u tržnom centru.

AP prenosi da je usput takođe pucao.

Među ubijenima su komandant kasarne i vojnici, ali i civili i slučajni prolaznici.

#BREAKING At least 12 killed as soldier opens fire in Korat, #Thailand, incident is ongoing pic.twitter.com/XOpgzALbCy

— Guy Elster (@guyelster) February 8, 2020