Niko ne zna gdje je Sadamova supruga

Malo se zna o prvom braku Sadama Huseina sa Sajidom Talfah. Njihov brak bio je dogovoren, a njihovi roditelji su ga ugovorili dok su Sadam i Sajida imali jedva 10 godina.

Ugovoreni brakovi u muslimanskim zemljama su dio običaja koji se nerijetko poštuju i danas. Međutim, Sajida je bila i ćerka Sadamaovog ujaka, što znači da su ona i Saddam bili bliski rođaci. Par se vjenčao negdje 1963. godine, tačan datum nije poznat, a u braku su dobili petoro djece: Udaja, Kusaja, Ragad, Ranu i Halu.

Sajida je je bila učiteljica prije nego što se udala za rođaka Huseina, a poslije vjenčanja uživala je u društvenom položaju koji joj je donio brak sa visokopozicioniranim iračkim vladinim zvaničnikom. Sajida Talfah nosila je odjeću poznatih evropskih dizajnera, posjedovala skupocjeni nakit, a kosu je farbala u plavo.

Jedna žena koja je poznavala prvu damu Iraka svjedoči da je Sajida silno željela da ima bijeli ten pa je na lice stavljala velike količine pudera, pa je izgledalo kao da joj je neko bacio u lice brašno.

Trgovci u Bagdadu navodno su strahovali od Sadamove žene jer je rijetko plaćala punu cijenu za uzetu robu, uprkos “svom tom silnom bogatstvu, koje je zapravo bilo pokradeno od iračkog naroda.” Drugi pak tvrde da je i ona, kao i njen suprug, bila veoma nasilna i pohlepna. Žena koja je radila kod njih kao kućna pomoćnica opisala je kao ‘okrutnu ženu koja je zlostavljala poslugu’. Svog psa je ostavila za kaznu cio dan na suncu bez vode jer je ugrizao.

Sadam je bio vrlo oprezan kako bi u javnosti ostavio o sebi što bolji utisak. Kad je jednom dao intervju 1978. godine izjavio je da je u braku “najvažnije da muškarac nikad ne dopusti da se žena osjeća usamljenom i napuštenom”.

Naravno, kao i većina Sadamovih izjava bila je maska za spoljnji svijet. Glasine da diktator ima mnogobrojne ljubavnice nisu bile tajna. Jedna od njih je imala posebno mjesto u njegovom srcu, a zvala se Samira Sahbandar. Činjenica da su i Husein i ona već bili u braku, nije ih spriječilo da se navodno u tajnosti vjenčaju 1986. godine.

Samirin suprug mudro je ćutao i prešao preko toga, a i Sajida nije mogla ništa. Bilo da se Sadam zaista oženio za Samirom ili ne, par je počeo javno da se pojavljuje krajem 80-ih godina, što je Sajidu i njenu porodicu sve više ljutilo.

Adnan Kairalah, Sadamov šurak i bratić, a zapravo Sajidin brat, bio je bijesan zbog odnosa Sadama prema njegovoj sestri i to je glasno govorio. Međutim brzo je ućutkan. Naime on je poginuo u vrlo neobičnom padu helikoptera. Godinu dana kasnije jedan od Sadamovih tjelohranitelja priznao je da je postavio eksploziv u helikopter po Sadamovom naređenju.

Raghad Saddam Hussein denies reports said earlier that her mother Sajida Talfah

had died "she is in a good health" pic.twitter.com/2RndnQ91Wd

— Zaid Benjamin (@zaidbenjamin) August 14, 2015