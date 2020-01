Iran priznao: Greškom smo oborili ukrajinski avion sa 176 putnika

Iran je zvanično priznao su da njegove vojne snage u utorak “nenamjerno” srušile avion sa 176 putnika i članova posade u blizini Teherana.

Generalštab iranskih oružanih snaga kaže da je ukrajinski let International 75 Airlines, koji se srušio neposredno nakon polijetanja sa aerodroma u Teheranu, 8. januara, srušen zbog ljudske greške, navodi državna Press TV.

Iran je nenamjerno pogodio putnički avion, kaže se u zvaničnom saopštenju.

Američki zvaničnici ranije su rekli da su mislili da je avion oboren s dvije ruske rakete zemlja-vazduh, vjerovatno slučajno.

A sad day. Preliminary conclusions of internal investigation by Armed Forces:

Human error at time of crisis caused by US adventurism led to disaster

Our profound regrets, apologies and condolences to our people, to the families of all victims, and to other affected nations.

💔

— Javad Zarif (@JZarif) January 11, 2020