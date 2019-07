Iran zaplijenio tanker u Persijskom zalivu

Snage iranske Revolucionarne garde saopštile su da zaplijenile “strano plovilo” u Persijskom zalivu, koje je krijumčarilo naftu milion litara nafte, prenosi RT.

Ta zaplijena događa se u sred krize s tankerima u tom zalivu koja traje već dva mjeseca i koja je na ivicu sukoba dovela Iran i SAD.

Iranska revolucionarna garda je saopštila da je presrela to plovilo blizu ostrva Larak, koje se nalazi u Ormuškom moreuzu, odnosno u okviru iranskih voda. Prema izvještaju iranske državne TV brod je zaplijenjen 14. jula.

