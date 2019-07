Iranke uprkos zatvorskim kaznama dijele snimke na kojima su bez vela

Iranke dijele video-snimke na kojima se pojavljuju bez vela, čime prkose zakonima koji ih prisiljavaju da u javnosti pokrivaju glavu, za šta im prijeti zatvorska kazna do 10 godina, saopštila je danas tamošnja aktivistkinja Masih Alinedžad.

Alinedžad, iranska novinarka koja živi u Sjedinjenim Američkim Državama, pokrenula je 2014. kampanju na društvenim mrežama u kojoj je pozivala žene u Iranu da objave svoje fotografije bez islamskog vela, koje je zatim objavljivala na svoju Facebook stranicu “Moja nevidljiva sloboda”.

Today #Iran is giving 10 years jail imprisonment to women who walked without veil.its theocracy

But Shame on Indian so called secularism who still has draconian law or ritual like *halala* which is rape of muslim women

Thanx 4 bringing TT bill @narendramodi #IranRegimeChange pic.twitter.com/6DrX6yCQux

— vernacular tube🇮🇳 (@vernaculartube) July 31, 2019