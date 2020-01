Iscrpljenim životinjama u Australiji bacaju šargarepe iz helikoptera

Veliki broj letjelice koristi se u operaciji s ciljem da se nahrane životinje koje su preživjele požare koji već tri mjeseca bukte u Australiji.

Vlada Novog Južnog Velsa pokrenula je prije nedjelju dana operaciju”Rock Wallaby”, a do sada je iz aviona i helikoptera izbačeno 2.200 kilograma svježih šargarepa.

Australia fires – Tonnes of carrots and sweet potatoes dropped by helicopter for starving animals https://t.co/u09lG0xNXa pic.twitter.com/AJV6hXIwc4

Ministar zaštite životne sredine Met Kin rekao je da su mnoge životinje uspjele da se spasu i pobjegnu od požara i opasnosti, ali da se sada nalaze van svojih domova i u nepoznatim predelima, gdje nemaju pristup hrani.

“Osim što izbacujemo hranu, postavljamo i kamere i provjeravamo područja gdje hrana pada kako bismo vidjeli koliko je životinje jedu i koliko ih je uopšte preživjelo”, naveo je Kin.

Operation Rock Wallaby 🦘- #NPWS staff today dropped thousands of kgs of food (Mostly sweet potato and carrots) for our Brush-tailed Rock-wallaby colonies across NSW 🥕🥕 #bushfires pic.twitter.com/ZBN0MSLZei

— Matt Kean MP (@Matt_KeanMP) January 11, 2020