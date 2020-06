Izborni štabovi Trampa i Bajdena na meti hakera

Hakeri iz Kine i Irana ciljali su imejl naloge osoblja koje radi u izbornim štabovima Donalda Trampa i Džozefa Bajdena, izjavio je Google-ov analitičar za bezbjednost Šejn Hantli.

Rojters navodi da je Hantlijeva objava na Tviteru najnovija naznaka da se špijuniraju svi političari bez obzira na to kojoj strani pripadaju.

Recently TAG saw China APT group targeting Biden campaign staff & Iran APT targeting Trump campaign staff with phishing. No sign of compromise. We sent users our govt attack warning and we referred to fed law enforcement. https://t.co/ozlRL4SwhG

— Shane Huntley (@ShaneHuntley) June 4, 2020