Jemen: U vazdušnom napadu pogođen autobus, među žrtvama ima mnogo djece

Jemenske plemenske vođe saopštile su danas da su u vazdušnim napadima na prometnu pijacu i školski autobus na sjeveru zemlje ubijene 43 osobe, a među njima ima i mnogo djece. Kako je saopšteno iz Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, izbrojano je 29 tijela mrtve djece, mlađih od 15 godina.

This morning a bus carrying children in Yemen was attacked.

Scores of dead and wounded are being treated by our medical teams in Sa’ada the attack in Dahyan Market.

The majority of our patients are under 10 years old.

— ICRC (@ICRC) August 9, 2018