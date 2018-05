Još jedna pješčana oluja u Indiji, 157 mrtvih

Snažna pješčana oluja pogodila je Indiju, živote je izgubilo 23 ljudi, a povrijeđeno je više od 40. Time je broj stradalih u sličnim nepogodama porastao na 157.

Oluja praćena vjetrom brzine do 70 kilometara na čas uništila je danas desetine domova i oborila drveće i dalekovode u saveznoj državi Utar Pradeš, na sjeveru Indije, navode vlasti.

