Kako je zaustavljena vakcinacija protiv dječje paralize u Pakistanu

Djeca koja su se žalila na zdravstvene probleme nakon primanja polio vakcine, odvezena su u bolnicu na liječenje u Pešavaru, u Pakistanu, 22. aprila.

Počelo je glasinama da su djeca u selu u pakistanskoj provinciji Kajber Paktankua, nakon što su primili vakcinu protiv virusa dječje paralize, gubila svijest ili povraćala, piše redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku.

Potom su starješine u lokalnim džamijama u regiji, putem razglasa, uputili glasno upozorenje roditeljima da ne dozvole zdravstvenim radnicima da imuniziraju svoju djecu protiv smrtonosne bolesti.

U međuvremenu, propagandni spotovi protiv cijepljenja brzo su se raširili putem društvenih medija pri čemu je jedan tvrdio da su djeca “otrovana” kapljicama.

Glasine koje su potekle iz predgrađa glavnog grada pokrajine, Pešavara, tvrdile su da su djeca podlegla nakon primanja vakcine.

Kako su se širile glasine, na hiljade roditelja u automobilima, motociklima i pješice, u panici su, dovodili svoju djecu u glavne bolnice u gradu prisiljavajući zapanjene zdravstvene ustanove na objavljivanje vanredne situacije.

Panika se tada pretvorila u bijes, kada je grupa ljudi zapalila lokalnu kliniku u predgrađu Pešavara.

Gomila je upala u javnu bolnicu u Pešavaru 22. aprila, nakon što su stanovnici u predgrađu grada tvrdili da je najmanje 60 djece oboljelo poslije primanja polio vakcine.

#Polio vaccination and the kids fainting. Reality vs Agendas. pic.twitter.com/iF6VL8LIl1 — Iftikhar Firdous (@IftikharFirdous) April 22, 2019

Pokazalo se da su glasine znatno pretjerane. Zdravstveni zvaničnici kažu da je samo nekoliko od 25.000 djece koja su dovedena u bolnice patilo od povraćanja ili bolova u stomaku, a smrtnih slučajeva nije bilo.

Dramatični događaji od 22. aprila ukazali su na glavne prepreke u iskorjenjivanju dječje paralize u Pakistanu, jednoj od samo tri zemlje, uključujući Avganistan i Nigeriju, gdje je prisutna ta bolest – virus koji u djetinjstvu može izazvati paralizu ili smrt.

Vlasti su uhapsile pripadnike rulje koja je spalila kliniku i pritvorila one koji su stajali iza propagandnih spotova. Ministar zdravlja se obratio roditeljima putem televizije kako bi ih uvjerio da su vakcine sigurne.

Mnogi stanovnici siromašne i uglavnom ruralne provincije Kajber Paktankua dugo su bili sumnjičavi prema vakcinaciji, s konzervativnim islamskim duhovnim vođama i militantima koji tvrde da je u pitanju zavjera Zapada da se djeca povrijede ili sterilišu.

Ali šteta je učinjena. Masovna panika zaustavila je imunizacijiski zamah u Kajber Paktankui od 23. do 25. aprila, što je zadalo novi udarac tekućim naporima da se konačno ukloni bolest iz duboko religiozne i konzervativne južnoazijske države.

U međuvremenu, pakistanski zdravstveni zvaničnici objavili su 27. aprila da su suspendovali rad anti-polio mobilnog tima širom zemlje nakon ubistva zdravstvenog radnika i dvojice policajca koji su pratili timove za vakcinaciju.

‘Noćna mora’

Riaz Kan je bila na poslu u Pešavaru kada je dobila poziv od prijatelja koji su živjeli u predgrađu Mašokel.

“Rekli su da su neka djeca tamo umrla nakon vakcinisanja”, kaže Riaz. “Toliko sam se uplašila za svoju djecu da nisam mogla ni razmišljati o autentičnosti vijesti.”

Potom je 35-godišnjakinja požurila kući svojoj djeci, koja su tog dana vakcinisana i odvela ih u bolnicu.

“U bolnici su mi doktori rekli da su moja djeca u redu”, kazala je Kan.

Muhamed Asim, službenik u bolnici Lejdi Reding (Lady Reading), jednoj od tri glavne zdravstvene ustanove u gradu, opisao je ono što je nazvao “noćnom morom”.

“U proteklih 15 godina prošli smo kroz mnoge vanredne situacije zbog eksplozija bombi i žrtava terorizma, ali ovo je bila noćna mora”, rekao je on.

Radnica mobilnog polio-tima ustrijeljena je u Baločistanu 25. aprila.

Asim je rekao da je u prvih 12 sati nakon što su se proširile glasine bolnica s 500 kreveta bila preplavljena s oko 5.000 djece i njihovih porodica.

“Oni su bukvalno zagušili naš sistem”, rekao je on, dodajući da su u roku od 24 sata tri glavne bolnice u Pešavaru bile popunjene s više od 25.000 djece.

“Svi naši doktori i medicinske sestre pokušavali su uvjeriti zabrinute roditelje da se njihovoj djeci ništa nije dogodilo”, rekao je on. “Mi smo objavljivali izjave poznatih doktora na društvenim medijima da bismo smirili ljude, ali to je bilo kao da niko nije bio spreman da čuje ili vjeruje u to. Ja sam lično ispitao stotine djece i rekli su mi da se osjećaju normalno.”

‘I to se izjalovilo’

Dr. Šabir Ahmad, koordinator anti-polio kampanje u pokrajinskom zdravstvenom odjeljenju, rekao je da su odlučili da polio vakcini dodaju vitamin A kako bi pomogli neuhranjenoj djeci.

Rekao je da vitamin A, ako se uzima na prazan stomak, može izazvati povraćanje ili bol u stomaku.

Ahmad tvrdi da se to desilo nekolicini djece u Mašokelu, gdje su, kako kaže, bijesni roditelji zapalili lokalnu kliniku u kojoj su se davale vakcine. Niko nije povrijeđen u plamenu.

“Dodali smo vitamin A jer jača imuni sistem i pomaže vakcini da bude efikasnija”, rekao je Akram Šah, direktor pokrajinskog odjela Proširenog programa imunizacije (EPI). “Ali i to se izjalovilo. Morali smo zaustaviti kampanju u mnogim oblastima.”

Prema njegovim riječima, Pakistan je u prošlosti imao protivnike u naporima za imunizaciju te da su “propagandisti iskoristili situaciju i odveli je na novi nivo”.

Uprkos preprekama, pakistanski zdravstveni radnici su sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom (WHO) i drugim međunarodnim grupama pomoći vakcinisali milione djece širom zemlje od 2012. godine, s više od 100 rundi vakcinacija.

Ovaj napor je doveo broj slučajeva dječje paralize na osam, u poređenju s više od 300 slučajeva u 2014. godini.

Ekstremistička propaganda

Studije javnog zdravstva u Pakistanu pokazale su da su nepismenost majki i neznanje roditelja o vakcinama – uključujući siromaštvo i život u ruralnim područjima – faktori koji najčešće utiču na to da li su djeca vakcinisana protiv polio virusa.

Drugi faktor je da su konzervativni islamski duhovni klerici i militanti iz regije širili propagandu tvrdeći da vakcina steriliše mladiće.

Propaganda protiv vakcinacije takođe je potaknuta nepovjerenjem prema zapadnim vladama koje finansiraju programe vakcinacija – posebno nakon što je CIA 2011. godine organizovala lažnu kampanju vakcinacije protiv hepatitisa kako bi utvrdila lokaciju lidera Al-Kaide, Osame bin Ladena, koji je živio u Abotabadu u Pakistanu, gdje su ga ubili pripadnici specijalnih američkih snaga “SEAL”.

Od tada su neke islamske duhovne starješine izdavale čak i fetve proglasivši “mučenicima” djecu koja su paralizirana ili umrla od dječje paralize jer su odbili da budu prevareni zavjerom Zapada.

Pakistanski militanti su takođe promovisali da vakcine proizvedene na Zapadu sadrže svinjsku mast ili alkohol, koji su u islamu zabranjene.

Militanti su kidnapovali, tukli ili ubili desetine članova vakcinacijskih timova ili njihove naoružane policijske pratnje posljednjih godina u pokušaju da zaustave lokalne kampanje za borbu protiv dječje paralize.

Tako je 23. aprila, policajac koji se trebao pridružiti polio-timu ustrijeljen i ubijen u sjeverozapadnom okrugu Banu. Dan kasnije, naoružani napadači su pucali i ubili još jednog policajca koji je čuvao tim za iskorjenjivanje dječje paralize u udaljenom okrugu Buner.

Takođe, članica mobilnog polio-tima ubijena je 25. aprila u susjednoj provinciji Baločistan.