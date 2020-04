Kazna za kršenje zabrane kretanja u Indiji izvinjenje 500 puta

Desetoro stranaca koji su prekršili zabranu kretanja u jednom indijskom gradu, dobili su neobičnu kaznu. U gradu Rišikešu na sjeveru Indije, koji je 1968. godine proslavila legendarna grupa Bitlsi, turisti iz Izraela, Meksika, Australije i Austrije uhvaćeni su u kršenju policijskog časa.

U Indiji je uveden potpuni karantin sa skoro milijardu i 400 miliona stanovnika, koji mogu da izađu samo u slučaju nužde ili u nabavku osnovnih namirnica.

Foreigners living in Tapovan, Rishikesh were overshadowed by the #Lockdownviolation. The police sentenced all foreigners roaming outside to write and speak I am sorry 500 times. @AboutIndia @narendramodi @PhilippaKaye @alter_jamie @BBCsarika @viceindia #rishikesh pic.twitter.com/QCFMYAWDcm

— RW • Rishikesh Writings (@RwRishikesh) April 11, 2020