Kimov saradnik stigao u Njujork, utvrđuje da li će biti sastanka sa Trampom

Sjevernokorejski general Kim Jong-Čol stigao je danas u Njujork, gdje treba da sa američkim šefom diplomatije Majkom Pompeom pripremi istorijski sastanak predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa i sjevernokorejskog vođe Kim Džong-una.

Kim Jong-čol je bivši šef obavještajne službe i jedan od najbližih saradnika sjevernokorejskog lidera.

On je najviši sjevernokorejski zvaničnik koji je došao na američko tlo za 18 godina.

WATCH: Senior North Korean official Kim Yong Chol arrives in New York City ahead of meeting with Sec. Pompeo. https://t.co/VqpTS1RQ7B pic.twitter.com/ATyrQdxauH

— NBC News (@NBCNews) May 30, 2018