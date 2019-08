Kina zabranila muslimanska obilježja u halal restoranima

Kineske vlasti naložile su halal restoranima i štandovima sa hranom da sa svojih natpisa uklone sve arapske nazive i simbole koji evociraju na islam.

Radnici u 11 restorana i prodavnica u Pekingu koji prodaju halal proizvode izjavili su za Rojters da su im zvaničnici rekli da uklone slike koje asociraju na islam, kao što su polumjesec i zvijezda, kao i reč halal napisanu na arapskom.

Menadžer jedne prodavnice nudli izjavio je da je primoran da ukloni riječ halal sa znaka radnje.

“Rekli su mi da je ovo strana kultura i da treba da koristim više kinesku kulturu”, dodao je menadžer koji je želio da ostane anoniman.

China has now banned Islam in Beijing!!

CCP has ordered halal restaurants and food stalls to remove Arabic script and symbols associated with Islam from their signs, part of an expanding national effort to "Sinicize" its Muslim population.

— CJ Werleman (@cjwerleman) July 31, 2019