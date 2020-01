Kiša u pojedinim djelovima Australije, ali ne i tamo gdje je najpotrebnija

U pojedinim oblastima u Australiji pogođenim požarima pala je očajnički dozivana kiša. Meteorolozi kažu da nije sigurno da će kiša pasti gdje je i najpotrebnija.

Snažne grmljavinske oluje sa jakom kišom i gradom zasule su pojedine regione Australije, koja gotovo nestaje pred očima svijeta u do sada neviđenim požarima.

Oluje su “priskočile u pomoć” vatrogascima, koji se natrpirodnim naporima bore protiv najgorih požara koje je Australija pretrpjela do sada. Međutim, da li će kiša pasti tamo gdje je najpotrebnija u narednim danima i da li će je biti dovoljno da se prirodni svijet u oblastima opuštenim od požara i sušama bar donekle spasi – vidjećemo.

Do sada nije bilo dovoljno kiše da ugasi požare, dok su pljuskovi sa grmljavinom u nekim oblastima izazvali nove probleme.

Vlasti su zabrinute i da bi masovne padavine mogle da dovedu do snažnih poplava, jer su godine suše neke regije toliko osušile da kiša jednostavno klizi sa zemlje. Zbog ogromnih požara izgorio je i dio vegetacije koji bi normalno upio padavine.

Služba za vanredne situacije države Viktorija objavila je na Fejsbuku nekoliko slika na kojima se vidi šteta od oluje, uključujući rupu duboku 4 metra koja se otvorila pored puta.

A massive thank you to all our volunteers across Victoria who attended calls for help during a powerful storm system…

Djelove Melburna pogodilo je čak 77 milimetara kiše, uzrokujući poplavu i određenu štetu, saopštile su u danas lokalne vlasti.

Oluje su takođe pomogle vlastima da se bore sa vatrenom stihijom. Ruralna vatrogasna služba Novog Južnog Velsa saopštila je na Tviteru u četvrtak da “iako ova kiša neće ugasiti sve požare, sigurno radi ka njihovom obuzdavanju”.

Vatrogasna služba Novog Južnog Velsa je ranije tokom sedmice objavila da bi, ukoliko bi se prognoze koje najavljuju kišu obistinile, da bi to bila “panakeja (lijek za sve) za vatrogasce u regionu”.

Relief is here for a number of firefighters working across NSW. Although this rain won’t extinguish all fires, it will certainly go a long way towards containment. This footage was captured down at the Good Good Fire burning near Cooma. #nswrfs #nswfires pic.twitter.com/fxV9u2hN6K

— NSW RFS (@NSWRFS) January 16, 2020