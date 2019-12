Ko je impičovan prije Trampa

Trojica predsjednika je do sada formalno impičovano – Endrju Džonson, Bil Klinton i Donald Tramp, ali nijedan nije smijenjen ovim putem.

<<<Kongres izglasao opoziv Trampa<<<

Američki očevi osnivači, tvorci američkog Ustava, napravili su sistem u kom je Predstavnički dom teško može da smijeni predsjednika, navodi Histori.

Prosta većina u Predstavničkom domu je neophodna za impičment, ali to ne znači i automatsku smjenu predsjednika. Posljednja faza odvija se u Senatu gdje dvotrećinska većina senatora treba da glasa protiv predsjednika kako bi se on smijenio.

Iako je Kongres impičovao i smijenio osam federalnih sudija, to do sada nije učinio ni sa jednim predsjednikom, iako su neki bili blizu toga.

How does Impeachment work?#Impeached#ImpeachmentDay

IDK who needs to hear this but "getting impeached" does NOT mean the same thing as getting removed from office.

pic.twitter.com/OWfqc4YXMp

