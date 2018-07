Ko je uhapšena ruska špijunka?

Ruskinja Marija Butina (29) uhapšena je pod sumnjom da se kao ruski agent u Americi infiltrirala u Nacionalnu asocijaciju vlasnika oružja (NRA) i da je pokušavala da vrši uticaj na američku politiku.

<<<Policija u Vašingtonu privela ženu pod optužbom da je ruski agent<<<

“Butina je radila za zvaničnika na visokoj poziciji u vladi Rusije koji je ranije bio član zakonodavstva Ruske Federacije, a potom je postao jedan od važnijih zvaničnika u Centralnoj banci Rusije. Njemu su u aprilu ove godine SAD uvele sankcije”, navelo je američko Ministarstvo pravde.

This @MotherJones article from May 2018 is also a good explanation of Butina's ties to NRA, and how she attended NRA events to try to find a GOP candidate to represent Russia in 2016. Trump was at some of those eventshttps://t.co/zikvMcW1Nk

— ME Corn (@PoeValley) July 16, 2018