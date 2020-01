Kongres ograničio Trampa u vojnim akcijama protiv Irana

Predstavnički dom američkog Kongresa usvojio je rezoluciju koja ima za cilj da ograniči ovlašćenja predsjednika SAD Donalda Trampa da pokrene vojne akcije protiv Irana, nekoliko dana pošto je naredio ubistvo komandanta iranske elitne jedinice Kasema Sulejmanija.

Sa 224 glasa za i 194 protiv, uglavnom u skladu sa strankama, juče je potvrđena duboka podela u Kongresu između demokrata, koji su optužili Trampa da se ponašao nepromišljeno i glasali za rezoluciju, i Trampovih kolega republikanaca, koji snažno podržavaju predsjednika, javlja Rojters.

Predsjedavajuća Predstavničkog doma Nensi Pelosi prethodno je najavila da će se glasanje održati jer su pojedini članovi Kongresa zabrinuti zbog toga što Trampova administracija nije razmatrala strategiju i odluke tokom brifinga s poslanicima, prenio je sinoć Rojters.

BREAKING: House adopts war powers resolution in 224 to 194 vote. The measure aims to limit President Trump’s military actions against Iran https://t.co/aC6vWNK8Ij

— NBC News (@NBCNews) January 9, 2020