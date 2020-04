Medicinski radnici tijelima prepriječili put demonstrantima u Koloradu

Nekoliko medicnskih radnika, koji se nalaze na prvoj liniji borbe protiv koronavirusa, hrabro su se suprostavili demonstranatima u Denveru u Koloradu koji protestovali zbog naredbe vlade da ostanu kod kuće. Obučeni u hirurška odijela stajali su usred prometne ulice i svojim tijelima blokirali put protestantima.

Two nurses, who have witnessed first hand the toll Covid is taking in Colorado, stood up and peacefully counter protested. Here is how they were treated. I had join them. pic.twitter.com/iJnNcqZxSv

— Marc Zenn (@MarcZenn) April 19, 2020