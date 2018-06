Melanija se pojavila u javnosti nakon 24 dana

Američka prva dama Melanija Tramp, koja se 24 dana nije pojavljivala u javnosti, prisustvovala je sinoć skupu u Bijeloj kući, priređenom u čast vojnih porodica, čime je odagnala spekulacije da je onemoćala ili na neki način „iščezla“.

Bijela kuća nije dozvolila novinarima da izvještavaju o skupu pod nazivom „Gold star“, iz poštovanja prema vojnim porodicama, što znači da je Melaniju Tramp svojim očima vidjelo samo 40-ak članova tih porodica i zvaničnika američke administracije, dok su drugi vrebali da je vide na društvenim mrežama, prenosi danas AP.

Na video-snimku objavljenom na Tviteru, vidi se prva dama u crnoj haljini bez rukava i na visokim štiklama kako ulazi u Istočni salon u pratnji supruga, predsjednika SAD Donalda Trampa.

Tonight @POTUS & I were honored to pay tribute to our fallen heroes. Thank you to the Gold Star families that joined us in celebration & remembrance. pic.twitter.com/6oSh1t88G7

— Melania Trump (@FLOTUS) June 5, 2018