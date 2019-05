Miler podnosi ostavku: Da smo uvjereni da Tramp nije počinio zločin to bismo rekli

Tužilac Robert Miler, koji je radio na izvještanju o Trampovoj saradnji sa Rusima, najavio je kako podnosi ostavku u ministarstvu pravosuđa.

Miler se danas prvi put obraća javnosti nakon objave izvještaja.

Rojters javlja kako je Miler u svom obraćanju rekao da zatvara kancelariju posebnog tužioca te kako se povlači sa svoje pozicije u ministarstvu pravosuđa.

Rekao je kako njegov izvještaj govori sam za sebe, ali je dodao i kako, prema instrukcijama koje je dobio od ministarstva, njegova kancelarija nije mogla da optuži predsjednika za zločin. Iz ministarstva su njemu i njegovom timu naglasili da je protivustavno optužiti predsjednika za zločin.

“Da smo bili uvjereni da Tramp nije počinio nikakav zločin, jasno bismo to rekli”, rekao je Miler.

On je u svom obraćanju jasno rekao kako bi, da su bili uvjereni u to, on i njegov tim u svom izvještaju jasno poručili da Tramp nije počinio nikakav zločin.

“Nismo zaključili u izvještaju da li je počinio zločin ili nije”, rekao je i pojasnio je, citirajući instrukcije Ministarstva pravosuđa, da “predsjednik ne može biti optužen za zločin. To je neustavno”.