Moguća vojna intervencija SAD u Venecueli

Šef američke diplomatije Majk Pompeo izjavio je danas da je predsjednik SAD Donald Tramp spreman, ukoliko to bude bilo potrebno, da vojno interveniše u Venecueli gdje su sukobi uslijedili poslije pobune grupe vojnika protiv predsjednika Nikolasa Madura.

US Secretary of State Mike Pompeo says military action in Venezuela "possible" https://t.co/RqZgheVqj2 pic.twitter.com/wwaMu0oqQU — CNN Politics (@CNNPolitics) May 1, 2019

<<<Napeto u Venecueli: Puč ugušen u krvi, ali je Maduro uzdrman<<<

“Vojna intervencija je moguća. Ako to bude bilo neophodno, to će uraditi SAD”, rekao je Pompeo dodajući da je Vašington više za mirnu tranziciju vlasti u Venecueli.

Watch: MSNBC Report on Venezuela Makes Case for Second Amendment https://t.co/wC13gYEfzW pic.twitter.com/KbMM2hQ6KM — Gun Dynamics (@gundynamics) May 1, 2019

U međuvremenu, najavljeno je da će danas razgovarati sa ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejom Lavrovim usljed tenzija oko političke situacije u Venecueli, rekao je savjetnik američkog predsjednika za nacionalnu bezbjednost Džon Bolton.

Glad to have been on Fox and Friends with @kilmeade, @SteveDoocy, and @ainsleyearhardt where we discussed Venezuela. https://t.co/NStVt2qPXW — John Bolton (@AmbJohnBolton) May 1, 2019

Pompeo je juče optužio Rusiju da je intervenisala kada je predsjednik Venecuele Nikolas Maduro već bio spreman da napusti tu zemlju nakon poziva lidera opozicije Huana Gvaida.

Bolton je kazao da miješanje Moskve nije poželjno.

'Military action is possible' in Venezuela, says Secretary of State Mike Pompeo https://t.co/BkcKDGv9FN #UTBreakingNews — UTNews (@UTWorldNews) May 1, 2019

“Ovo je naša hemosfera, gdje Rusija ne treba da se miješa. Napravili su grešku i to neće doprinijeti popravljanju odnosa”, naveo je on.

Stotine ljudi je povrijeđeno u sukobima u Karakasu tokom protesta koje je u pratnji naoružanih vojnika poveo Gvaido.

Maduro je nakon toga izjavio da je Gvaido pokušao da izvede državni udar i da u tome nije uspio.

Venecula spada među najveće proizvođače nafte na svijetu, ali je od dolaska Madura na vlast 2013. zemlja zapala u duboku ekonomsku i humanitarnu krizu, što njegova vlada negira.

Kriza je eskalirala nezadovoljstvom građana, a opozicioni lider i predsjednik Nacionalne Skupštine, Huan Gvaido se 23. januara sam proglasio za prelaznog predsjednika Venecuele.

Prvo su ga priznale SAD, potom i više latinoameričkih, te veći broj država Evropske unije.

Madura pak podržavaju Rusija, Kina, Turska i još nekoliko država.