Muzej Aušvica Bezosu: Povucite nacističke propagandne knjige iz prodaje

Muzej Aušvica pozvao je američkog milijardera i vlasnika Amazona Džefa Bezosa da sa svoje platforme za onlajn trgovinu povuče antisemitske knjige za djecu iz nacističke ere.

“Nacistička propaganda puna mržnje i zaraznog antisemitizma se ne prodaje samo na britanskom Amazonu“, naveo je muzej na svom Tviter nalogu.

Hateful, virulently antisemitic Nazi propaganda is available for sale not only on @AmazonUK. Books by authors like Julius Streicher can be found also on @amazon & @AmazonDE.

Such books should be removed immediately. | @JeffBezos @AmazonHelp https://t.co/rxNWZj8iDs pic.twitter.com/viBjjZsYI5

— Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) February 21, 2020