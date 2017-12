Na bal u ovom mjestu stiže mnogo samaca, a odlaze “vozom sramote”

Novozelandski gradić Midelmarč svake druge godine održava bal za samce i samice, koji privlači hiljade ljudi širom zemlje u potrazi za partnerima.

Muškarci su pripiti, dok se žene kikoću i dotjeruju, osmjehujući se momcima ne bi li ih privukle. Tek je subota uveče i predstoji dug vikend u ljubavnom vozu, osam vagona krcatih samaca iz cijele zemlje koji traže partnere.

Destinacija je Midelmarč, a bal samaca, inspirisan plesnim večerama iz 1950-ih godina, okuplja hiljade mladih svake dvije godine. Bal je poprimio mitski status na Novom Zelandu, poznat po mnogim razočaranjima, teškim pijanstvima i povremenim, dugotrajnim, ljubavnim vezama, piše britanski “Gardijan”.

Događaj je postao posebno privlačan mladim i usamljenim ženama, što je zauzvrat privuklo muškarce iz ruralnih krajeva, pastire, nadničare i poljoprivrednike. Izolovani i siromašni, obično nemaju mnogo prolaza na internet aplikacijama za traženje partnera jer su im kuće na stotine kilometara od najbližih koktel barova.

Zato je za mnoge bal u Midelmarču, koji ima samo 186 stanovnika, značajan dan u kalendarima, ozbiljna šansa da upoznaju partnera, saputnika, muža ili ženu.

Ali prvo moraju do tamo da stignu, a to čine takozvanim “Ljubavnim vozom”, linijom od 154 kilometara koja se prelazi za dva sata, a kojim se vozi oko 300 samaca. Već ovde, muškarci u baru počinju da skupljaju hrabrost.

