Najmanje 1,7 miliona ljudi na protestu u Hong Kongu

Najmanje 1,7 miliona ljudi okupilo se danas na najnovijem protestu u Hongkongu, prema navodima organizatora.

Organizator Civilnog fronta za ljudska prava Džimi Šan izjavio je da se u taj broj ne računaju oni koji nisu bili u stanju da dodu do parka Viktorija gdje je danas počeo protestni marš zbog saobraćajnih ograničenja, prenio je AP.

BREAKING: organisers of today’s rally – The Civil Human Rights Front – say at least 1.7 million people attended. #HongKong . Makes it 2nd largest demo since protests began. @skynews #HongKongProtests pic.twitter.com/qzhRZ7CKj7

Ukupan broj ljudi je, kako procjenjuju organizatori, veći od od masovnog marša održanog u junu, kada su organizatori procijenili da je učestvovalo dva miliona ljudi.

More than 1 million took to the streets of Hong Kong this weekend to demonstrate for free speech, in defiance of a ban imposed by the Chinese government. This is the 11th week of protests. Here's CBS correspondent @RamyInocencio: pic.twitter.com/fOJDwxGyYn

— Face The Nation (@FaceTheNation) August 18, 2019